België in de ban van seksbeluste gynaecoloog

seksueel misbruik
door Désirée du Roy
zondag, 30 november 2025 om 7:09
generated-image (6)
België is in de ban van een gynaecoloog tegen wie inmiddels meer dan 150 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn gedaan. Het parket van Leuven is een gerechtelijk onderzoek gestart en de arts is op non-actief gezet in de ziekenhuizen waar hij werkte.vrt+2​
Al 150 meldingen
Volgens het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag kwamen in enkele dagen zeker 150 meldingen binnen over dezelfde gynaecoloog, die onder meer in het universitair ziekenhuis van Antwerpen actief was. Slachtoffers beschrijven onnodige aanrakingen aan billen en dijen tijdens consultaties, wat zij pas jaren later als misbruik durfden te benoemen.​
De Belgische vereniging voor gynaecologie zegt nooit eerder zo’n stroom van klachten over één arts te hebben gezien. De voorzitter benadrukt dat artsen alleen kunnen worden aangesproken als patiënten ook daadwerkelijk melden wat er is gebeurd.​
Systeem faalde mee
De affaire legt pijnlijk bloot hoe kwetsbaar patiënten zijn als signalen niet worden gedeeld tussen ziekenhuizen, orde en justitie. Dat de gynaecoloog jarenlang kon doorwerken, wijst op gaten in interne klachtenprocedures en in de cultuur om collega’s aan te spreken.vrt+3​
Tegelijk groeit de druk om obstetrisch geweld – misbruik en vernedering rond zwangerschap en bevalling – serieuzer te nemen. De Orde der Artsen erkent dat patiënten recht hebben op lichamelijke zelfbeschikking en waardige zorg, al ligt de term “obstetrisch geweld” politiek gevoelig.​
Wat kan een patiënt doen?
Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag door een arts kunnen terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis, die wettelijk verplicht is klachten te onderzoeken en te bemiddelen. Wie zich daar niet gehoord voelt, kan nog naar het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag of de federale ombudsdienst Rechten van de Patiënt stappen.
De Belgische justitie benadrukt dat meldingen cruciaal zijn om artsen die de grens overschrijden te kunnen stoppen. Hoe dit dossier afloopt, zal bepalen of de Belgische ziekenhuizen hun omgang met klachten radicaal moeten herzien.​

