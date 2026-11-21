TOKIO (ANP/RTR) - De topman van de Japanse techinvesteerder SoftBank heeft onlangs interesse getoond in het in handen krijgen van de Zuid-Koreaanse geheugenchipmaker SK Hynix. Topman Masayoshi Son van SoftBank zou instellingen op Wall Street hebben benaderd over de financiering van een mogelijke "overname" ter waarde van 1 biljoen dollar, oftewel 1000 miljard dollar. Dat hebben ingewijden tegen technieuwssite The Information gezegd.

Een woordvoerder van de techinvesteerder meldde aan de nieuwssite dat Son een dergelijke deal niet meer overweegt. "SoftBank onderzoekt veel mogelijkheden, en deze wordt niet langer actief overwogen."

SK Hynix heeft verklaard niets te weten over deze kwestie. Het bedrijf voegde eraan toe dat voor elke buitenlandse overname van het bedrijf volgens de Koreaanse wetgeving vooraf toestemming van de overheid nodig is.