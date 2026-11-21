Op 1 januari 2027 stijgt het Nederlandse minimumuurloon naar €15,29 bruto. Dat is 30 cent meer dan nu.

In Duitsland gaat het minimumloon tegelijk omhoog, van €13,90 naar €14,60 per uur. Daar is de stap ruim twee keer zo groot: 5 procent, tegen 2 procent in Nederland.

Een volwassene met minimumloon blijft in Nederland dus beter betaald: 69 cent per uur meer. Maar wie jonger is dan 21, ziet een heel ander beeld.

Volwassenen: Nederland nog net voor

Bij een werkweek van 40 uur komt het Nederlandse minimumloon in 2027 uit op ongeveer €2.650 bruto per maand. In Duitsland is dat zo’n €2.531.

Een jaar eerder was het verschil per uur nog €1,09. Duitsland loopt dus snel in.

België werkt niet met een uurloon maar met een maandbedrag. Dat ligt nu op €2.233,61 bruto voor een voltijdse werknemer van 18 jaar of ouder. Bij een werkweek van 38 uur is dat omgerekend ongeveer €13,56 per uur. Het Belgische bedrag beweegt mee met de index en kan in 2027 dus nog stijgen.

Jongeren: hier zit het grote verschil

Nederland kent jeugdlonen tot 21 jaar. In Duitsland geldt het volledige minimumloon al vanaf 18 jaar. Ook in België geldt het minimummaandinkomen vanaf 18 jaar.

Op een rij, het minimumuurloon per 1 januari 2027:

18 jaar: Nederland €9,56, Duitsland €14,60

19 jaar: Nederland €11,47, Duitsland €14,60

20 jaar: Nederland €13,38, Duitsland €14,60

21 jaar en ouder: Nederland €15,29, Duitsland €14,60

Een 18-jarige met minimumloon verdient in Duitsland straks dus ruim €5 per uur meer dan een leeftijdsgenoot in Nederland. Over een maand van 40 uur werken scheelt dat bruto zo’n €870.

Bruto is niet netto

Een vergelijking in brutobedragen zegt niet alles. Belasting, premies en toeslagen verschillen per land, net als de kosten van wonen en boodschappen.

Wel is duidelijk dat de Duitse ondergrens sneller stijgt. De supermarktketens Aldi Süd en Lidl gaan in Duitsland vanaf december zelfs naar minimaal €16 per uur.

Wat verandert er nog in Nederland?

Voor jongeren in een bbl-opleiding verdwijnen per 1 januari 2027 de aparte loonstaffels. Zij vallen dan onder dezelfde jeugdlonen als andere jongeren.

Voor 15-, 16- en 17-jarigen wordt het minimumuurloon in 2027 respectievelijk €4,59, €6,12 en €7,65.