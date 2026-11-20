Wie in 2027 op extra vrije dagen rond kerst rekent, komt bedrogen uit. Eerste kerstdag valt op zaterdag 25 december, tweede kerstdag op zondag. Ook Nieuwjaarsdag 2028 valt op een zaterdag.

Daardoor hebben veel werknemers in 2027 vijf doordeweekse feestdagen , tegen zes dit jaar. In 2026 valt eerste kerstdag nog op een vrijdag.

Het voorjaar maakt veel goed. Vooral eind april en begin mei liggen de feestdagen gunstig.

De feestdagen van 2027

Nieuwjaarsdag: vrijdag 1 januari

Goede Vrijdag: 26 maart

Pasen: zondag 28 en maandag 29 maart

Koningsdag: dinsdag 27 april

Bevrijdingsdag: woensdag 5 mei

Hemelvaartsdag: donderdag 6 mei

Pinksteren: zondag 16 en maandag 17 mei

Kerst: zaterdag 25 en zondag 26 december

Of je op een feestdag vrij bent, staat in je cao of arbeidscontract. Een wettelijk recht op een vrije feestdag bestaat niet. Vooral bij Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag verschilt het per werkgever. Het eerstvolgende lustrum van Bevrijdingsdag is pas in 2030.

Mei: de beste maand om vrij te nemen

Koningsdag valt op een dinsdag. Neem maandag 26 april vrij en je hebt een lang weekend van zaterdag 24 tot en met dinsdag 27 april: vier dagen vrij voor één vakantiedag.

Hemelvaartsdag valt op donderdag 6 mei. Met vrijdag 7 mei erbij ben je van donderdag tot en met zondag vrij: opnieuw vier dagen voor één vakantiedag.

Wie groter inzet, neemt de werkdagen tussen beide feestdagen erbij. Met acht vakantiedagen ben je dan van zaterdag 24 april tot en met zondag 9 mei vrij: zestien dagen. Is Bevrijdingsdag bij jou een vrije dag, dan heb je er zeven nodig.

Dat sluit aan op de schoolvakantie. De meivakantie loopt in heel Nederland van 24 april tot en met 2 mei, en veel scholen geven ook de week tot en met 9 mei vrij.

Pasen en Pinksteren

Tweede paasdag valt op maandag 29 maart. Neem dinsdag 30 maart tot en met vrijdag 2 april vrij en je hebt negen dagen achter elkaar, van zaterdag 27 maart tot en met zondag 4 april. Met een vrije Goede Vrijdag worden het er tien.

Met Pinksteren werkt het net zo. Vier vakantiedagen, van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 mei, leveren negen dagen vrij op.

En de kerst?

Rond de jaarwisseling helpt de kalender niet mee. Wie de week tussen kerst en oud en nieuw vrij wil, heeft vijf vakantiedagen nodig: maandag 27 tot en met vrijdag 31 december. Dan ben je negen dagen vrij, tot en met zondag 2 januari 2028.

Schoolkinderen hebben kerstvakantie van 25 december 2027 tot en met 9 januari 2028.

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