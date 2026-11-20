Een luchtverkeersleider verdient meer dan je zou verwachten. Wie bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) net bevoegd is, begint op 6.123 tot 7.892 euro bruto per maand. Dat kan oplopen tot 14.220 euro. Toeslagen voor onregelmatige diensten, vakantiegeld en een dertiende maand komen daar nog bij.

Een starter komt zo op ongeveer 80.000 euro bruto per jaar. In Duitsland is dat nog meer: een beginnende verkeersleider verdient er zo'n 85.000 tot 120.000 euro. Geen enkele beroepsopleiding betaalt er beter.

Toch is dat geen toeval of luxe. Het salaris volgt uit een simpele rekensom.

Betaald worden om te leren

De opleiding kost de trainee niets. De werkgever betaalt alles, ook de huisvesting in Kopenhagen, waar het eerste deel van de opleiding plaatsvindt. Vanaf de eerste dag krijgen trainees 2.767 euro bruto per maand. Zodra ze op hun toekomstige werkplek trainen, wordt dat ruim 4.000 euro.

Na ongeveer een jaar basisopleiding volgen nog twee tot drie jaar training op de eigen werkplek. Pas daarna mag iemand zelfstandig werken. Elke verkeersleider is dus een investering van jaren.

Minder dan één op de honderd

De belangrijkste verklaring is schaarste. In 2025 meldden zich ruim 4.100 kandidaten bij LVNL. Zo'n dertig van hen begonnen dat jaar aan de opleiding.

Eerst moeten ze door zes selectierondes: capaciteitentests, een radartest, een groepsassessment, een interview en een simulatie van drie dagen. Daarna volgen nog een medische keuring en een veiligheidsonderzoek. Alles bij elkaar duurt dat minstens een half jaar.

Gezocht wordt een zeldzame combinatie: ruimtelijk inzicht, wiskundig inzicht, goed Engels en stressbestendigheid. Dat talent is niet zomaar te vinden.

Werk zonder foutmarge

Verkeersleiders werken in ploegendiensten, ook 's nachts en in het weekend. Ze zijn verantwoordelijk voor duizenden levens tegelijk. Een fout in een paar seconden kan grote gevolgen hebben.

Dat zie je terug in de arbeidsvoorwaarden. In Duitsland kunnen verkeersleiders rond hun 55e stoppen. Ze krijgen dan een overbruggingsuitkering van ongeveer 70 procent van hun laatste salaris.

Wat een tekort kost

Hoe belangrijk deze mensen zijn, bleek begin november op Eindhoven Airport. Daar werden vijf vluchten geschrapt omdat de militaire radarverkeersleiding op Schiphol-Oost te weinig mensen had. Zonder genoeg verkeersleiders is vliegen gewoon niet veilig.

Het verschil in loon valt op. Een bevoegde militaire verkeersleider verdient ongeveer 52.300 euro per jaar. Bij LVNL is dat zo'n 80.000 euro. Er ligt een plan om de militaire verkeersleiding onder LVNL te brengen, maar dat loopt vast op ingewikkelde regels.

Het tekort bij LVNL wordt kleiner, maar het duurt nog jaren voordat alle afdelingen weer genoeg mensen hebben. Zolang dat zo is, blijft de verkeersleider een van de best betaalde vakmensen van Nederland.

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