De AOW zelf blijft beter ongemoeid. Gepensioneerden kunnen wel meer gaan meebetalen. Dat is de kern van een ambtelijk advies over de toekomst van de oudedagsvoorziening. Twee fiscale voordelen voor ouderen staan ter discussie: de ouderenkorting en de vrijstelling van AOW-premie.

Er is nog niets besloten. Het rapport heet veelzeggend Kostbaar goed en ligt sinds 19 november bij de Tweede Kamer. Het kabinet reageert begin 2027.

De rekening loopt op

De AOW kostte in 2025 ongeveer 56 miljard euro. Dat is 4,7 procent van het bruto binnenlands product. Door de vergrijzing stijgt dat tot 5,7 procent in 2040. Dat is circa 12 miljard euro per jaar extra, in prijzen van 2025.

Ambtenaren van onder meer Financiën en Sociale Zaken rekenden samen met het Centraal Planbureau en de Sociale Verzekeringsbank 32 opties door. Hun conclusie: de AOW werkt goed tegen armoede onder ouderen. Wie wil bezuinigen, kan het best eerst naar de belastingvoordelen kijken.

„Indien binnen het stelsel naar besparingen wordt gezocht, ligt het voor de hand die in eerste instantie te realiseren door het aanpassen van de AOW-premievrijstelling voor ouderen en de ouderenkortingen”, staat in het advies.

Optie 1: ouderenkorting halveren

De ouderenkorting is in 2026 maximaal 2.067 euro per jaar, bij een verzamelinkomen tot 46.002 euro. Boven die grens wordt de korting afgebouwd. Vanaf 59.783 euro is ze nul. Halveren levert de schatkist op termijn ruim 2,6 miljard euro op.

Wat betekent dat voor uw portemonnee?

Krijgt u de volledige korting, dan levert u 1.033,50 euro per jaar in. Dat is ongeveer 86 euro per maand.

Is uw verzamelinkomen 55.000 euro, dan krijgt u nu ongeveer 717 euro korting. Halveren kost u circa 359 euro per jaar.

Een simpele halvering raakt in euro's dus vooral de lagere en middeninkomens. De ambtenaren benadrukken dat de maatregel ook zo kan worden ingericht dat ouderen met lage inkomens worden ontzien.

Optie 2: AOW'ers betalen mee aan de AOW

Wie de AOW-leeftijd heeft, betaalt geen AOW-premie meer. De AOW werd van oudsher uit die premie betaald. Inmiddels komt iets meer dan de helft uit de algemene belastingen.

Het voorstel: zet de helft van de AOW-premie om in gewone inkomstenbelasting. Die betalen AOW'ers wel. Zo dragen ouderen met een flink aanvullend pensioen meer bij. Dat levert ruim 3 miljard euro per jaar op en heeft volgens de werkgroep „nauwelijks effect op de armoede onder ouderen”.

Geen hogere AOW-leeftijd

Het kabinet wilde de AOW-leeftijd eerst sneller laten stijgen. Onder druk van oppositie en vakbonden ging dat plan van tafel. De ambtenaren zien er ook weinig in. Lager opgeleiden leven nu al korter dan hoger opgeleiden. Een hogere pensioenleeftijd maakt die ongelijkheid alleen groter.

Een inkomensafhankelijke AOW of een vermogenstoets raden de onderzoekers ook af. Die maken het stelsel ingewikkelder en lastiger uit te voeren.

Wat kunt u nu doen?

Voorlopig niets. Aan uw AOW-betaling verandert niets. De politieke strijd begint pas als het kabinet in 2027 kiest. Wel is het goed om te weten welk deel van uw netto inkomen uit de ouderenkorting komt. Dat bedrag staat op uw jaaropgave van de SVB.

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