Politiebond: veel evenementen kunnen niet doorgaan door NAVO-top

BAARN (ANP) - Politievakbond ACP begrijpt dat veel politiemensen nodig zijn voor de NAVO-top in juni volgend jaar. Dat betekent volgens waarnemend ACP-voorzitter Ramon Meijerink wel dat veel andere evenementen niet kunnen doorgaan. De politie maakte vrijdag bekend 27.000 medewerkers in te zetten rond de top in Den Haag. In totaal werken er ongeveer 65.000 mensen bij de politie.

"Vanaf de coronaperiode tot nu is het alleen maar spitsuur bij de politie", aldus Meijerink. "Politiemedewerkers hebben te weinig rust om te herstellen." Terwijl ze die rust wel nodig hebben en daarom moet volgens Meijerink scherp gekeken worden welke evenementen in de periode van de top wel en niet kunnen plaatsvinden.

De voorzitter legt uit dat bij alles waar politie nodig is vraagtekens geplaatst moeten worden door burgemeesters, "dus ook bij de braderie om de hoek en wielerrondes". Gesprekken daarover moeten volgens hem plaatsvinden tussen gemeenten, politie en organisatoren van evenementen.

Verlofbeperking

Als politiemensen ondanks de beperkte capaciteit door de NAVO-top grootschalig worden ingezet bij evenementen, heeft dat volgens Meijerink weer impact op andere zaken. Zo blijven er dan nog meer aangiftes en strafzaken liggen en kan er bijvoorbeeld niet 's nachts een politiewagen door een bepaalde wijk rijden.

Voor politiemedewerkers geldt tijdens de NAVO-top ook een verlofbeperking. Meijerink vindt dit "niet wenselijk", maar snapt het wel. Hij hoopt dat basisscholen coulant zijn voor medewerkers met kinderen, op het moment dat de politieplanning alleen vakantie buiten het seizoen toelaat.