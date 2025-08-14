Baggeraar Boskalis geeft succesvol 2024 een vervolg

PAPENDRECHT (ANP) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet en winst verhoogd. Daarmee gaf het bedrijf zijn succesvolle boekjaar 2024 een vervolg, ondanks het volgens topman Theo Baartmans "turbulente geopolitieke wereldtoneel".

De omzet kwam uit op bijna 2,4 miljard euro, 14 procent meer dan een jaar eerder. Na correctie voor onder andere overnames en wisselkoersen bedroeg de groei 5 procent. De winst steeg 43 procent tot 426 miljoen euro. De halfjaarcijfers volgen op een jaar waarin Boskalis nieuwe financiële records vestigde.

Boskalis meldt dat alle onderdelen bijdroegen aan de betere resultaten. De goede bezetting van schepen van het concern speelde hierbij een rol. De divisie voor baggerwerkzaamheden werkte onder andere aan grote projecten in de Filipijnen, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. Ook verdiende Boskalis meer aan diensten voor windenergie op zee en de olie- en gasindustrie.