Het verborgen leven van Poetin: tussen macht en mysterie

Na ruim 25 jaar aan de top van de Russische macht blijft Vladimir Poetin een van de meest ondoorgrondelijke leiders ter wereld. Zijn publieke optreden is alomtegenwoordig, maar zijn privéleven is in nevelen gehuld — zorgvuldig bewaakt door het Kremlin en omgeven door geruchten.

Volgens een recente documentaire op de Russische staatstelevisie brengt Poetin tegenwoordig het grootste deel van zijn tijd door binnen de muren van het Kremlin. Midden in de nacht, om half twee, liet hij een tv-ploeg zien waar hij “woont”: een rijk ingerichte ruimte met vergulde lambrisering, een witte vleugel waarop hij naar eigen zeggen zelden speelt, en zelfs een privékapel. In de koelkast staan kefir, cranberry's en sojasaus — een sober menu voor een man die beweert bijna geheelonthouder te zijn.

Toch is dat slechts een deel van het verhaal. Buiten het zicht van de camera zou Poetin nog steeds regelmatig verblijven in zijn residentie aan het Valdaimeer, waar hij volgens bronnen samenleeft met zijn partner Alina Kabaeva, een voormalig olympisch gymnaste, en hun twee jonge zonen. De kinderen zouden in luxe leven, maar hermetisch afgesloten van de buitenwereld.

Partner Alina Kabaeva

Poetin heeft daarnaast twee volwassen dochters uit zijn huwelijk met Lyudmila, al heeft hij hun identiteit nooit officieel bevestigd. Onderzoeksjournalisten brengen hen echter in verband met prominente functies in de wetenschap en technologie: Maria Vorontsova als endocrinoloog, en Katerina Tikhonova als topvrouw in de techsector. Beide vrouwen zouden inmiddels zelf kinderen hebben — Poetins vermeende kleinkinderen, over wie hij zelden iets prijsgeeft, behalve dat ze “vloeiend Chinees spreken”.

Dochter Elizaveta Krivonogich

Sinds de coronapandemie lijkt Poetins kring van vertrouwelingen steeds kleiner te zijn geworden. Zijn wereld is er een van eindeloze vergaderingen, nachtelijke telefoontjes en hermetische paleizen, bevolkt door slechts een handvol vertrouwelingen. De man die ooit op de taiga werd gefotografeerd met ontbloot bovenlijf aan een bergmeer, leeft nu vooral tussen muren — omringd door goud, stilte en geheimen.