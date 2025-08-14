ECONOMIE
Zeker 6800 reacties op wetsvoorstel 'verheerlijking terrorisme'

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 9:38
anp140825082 1
DEN HAAG (ANP) - Een wetsvoorstel voor de strafbaarstelling van 'het verheerlijken van terrorisme' heeft tot dusver zeker 6800 openbare reacties gekregen. Dat is uitzonderlijk veel voor een zogenoemde internetconsultatie en tot nu toe het hoogste aantal van dit jaar. Op sociale media roepen maatschappelijke organisaties op om op het voorstel te reageren.
Het demissionaire kabinet wil "het verheerlijken van terrorisme en het in het openbaar betuigen van steun aan terroristische organisaties" strafbaar maken. Hiervoor kan iemand tot drie jaar celstraf krijgen. Onder meer PAX voor vrede, The Rights Forum en Plant een Olijfboom vrezen dat de wet het mogelijk maakt om bijvoorbeeld activisten om politieke redenen te vervolgen. De organisaties voeren actie tegen het geweld van Israël in Gaza.
Ze noemen het wetsvoorstel "te vaag". "Termen zijn onvoldoende afgebakend", schrijft The Rights Forum. "Er bestaat risico op willekeur."
