Baggeraar Boskalis heeft 'historisch' goed halfjaar achter de rug

PAPENDRECHT (ANP) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft een "historisch" goed eerste halfjaar afgesloten. Bij alle divisies werden goede resultaten behaald, meldt de onderneming.

"Het afgelopen halfjaar is in financieel opzicht het meest succesvolle geweest dat wij in de lange historie van Boskalis hebben gerealiseerd", aldus topman Peter Berdowski. De omzet steeg met 5 procent tot 2,07 miljard euro, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst nam toe met 65 procent tot 298 miljoen euro.

De baggerschepen van Boskalis waren onder meer actief in het Midden-Oosten en Azië. Voor de kust van Maleisië verwijderde Boskalis een gekanteld en gezonken drijvend hefplatform van de zeebodem. Op de Filipijnen is Boskalis bezig met het afronden van werkzaamheden aan Manila International Airport. In Nederland werkte het bedrijf onder meer aan de versterking van de Markermeerdijken ten noorden van Amsterdam en aan het openbaarvervoersknooppunt van de Zuidas.

De werkvoorraad ligt volgens Berdowski op een "gezond niveau", met 5,3 miljard euro aan projecten op de plank. Daardoor ziet Boskalis ook de rest van het jaar met vertrouwen tegemoet.