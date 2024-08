Britse waakhond staat tests voor bezorging met drones toe

LONDEN (ANP/RTR) - Pakketbezorging met behulp van drones is voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk een stap dichterbij gekomen. De Britse luchtvaarttoezichthouder CAA heeft verschillende projecten geselecteerd voor het testen van dit soort dronevluchten. Daaronder vallen ook projecten waarbij drones worden gebruikt voor de inspectie van infrastructuur.

Een van de geselecteerde projecten is Prime Air van Amazon. Het webwinkelconcern kreeg eerder dit jaar in de Verenigde Staten al toestemming om zijn bezorgdienst met drones uit te breiden. Een ander geselecteerd project, Airspection, heeft betrekking op de inspecties van windparken op zee. Verder mag het project Project Lifeline tests uitvoeren waarmee het hulpdiensten wil ondersteunen met drones.

"Deze innovatieve proeven betekenen een belangrijke stap voorwaarts in de veilige integratie van drones in het Britse luchtruim", licht CAA-directeur Sophie O'Sullivan toe. "Ons doel is om van operaties met drones buiten de visuele zichtlijn een veilige en alledaagse realiteit te maken."

Tot nu toe mochten drones in het Verenigd Koninkrijk namelijk niet verder vliegen dan het gezichtsveld van degene die de drone bedient. De geselecteerde projecten krijgen hier nu wel toestemming voor, waarmee het bereik van drones wordt vergroot.