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Baggeraar Boskalis voelt geopolitieke onzekerheid in resultaten

Economie
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 8:57
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PAPENDRECHT (ANP) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft in de eerste helft van dit jaar lagere resultaten behaald, mede door de geopolitieke onzekerheid vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Bovendien was de eerste helft van vorig jaar nog uitzonderlijk sterk voor het bedrijf uit Papendrecht.
Boskalis zegt dat er terughoudendheid was bij klanten in diverse regio's bij het gunnen van nieuwe projecten. De omzet bedroeg 1,9 miljard euro. Dat was nog 2,35 miljard euro een jaar eerder. De nettowinst zakte naar 275 miljoen euro, van 426 miljoen euro een jaar geleden. Het orderboek daalde naar 6,8 miljard euro, van 7 miljard euro eind 2025.
"Het eerste halfjaar van 2026 stond in het teken van aanhoudende geopolitieke onzekerheid, met name in het Midden-Oosten. Ondanks deze uitdagende omstandigheden hebben we een solide resultaat behaald, dankzij sterke operationele prestaties en de inzet en expertise van onze ruim 11.000 collega's wereldwijd", aldus topman Theo Baartmans.
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