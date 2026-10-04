Condens op de binnenkant van je ramen? Dan zit het probleem meestal niet in het glas

Gordijn open, ruit beslagen, een plasje op de vensterbank. Je pakt een doekje en denkt dat het aan de ramen ligt. Meestal is het andersom: de ruit is alleen de plek waar zichtbaar wordt wat er in de lucht van je huis hangt. En dat zegt meer over je ventilatie dan over je glas.

Wat er eigenlijk gebeurt

Warme lucht kan veel vocht bevatten. Komt die lucht tegen een koud oppervlak, dan koelt hij af en moet hij water kwijt. Dat zijn de druppels op je raam. Een gemiddeld gezin produceert met douchen, koken, wassen en schoonmaken zo'n tien liter vocht per dag. Dat moet ergens heen. Schiet de ventilatie tekort, dan blijft het hangen en slaat het neer op de koudste plekken in huis: ramen, kozijnen en muren.

Binnen, buiten of ertussen

Waar de condens zit, vertelt veel:

Binnenkant: de lucht in huis is te vochtig of wordt te weinig ververst. Bij enkel glas is de ruit bovendien zo koud dat er snel iets neerslaat.

Buitenkant: goed nieuws. Dat zie je bij goed isolerend glas, vooral op koude ochtenden in het voor- en najaar. Het glas houdt de warmte binnen, dus blijft de buitenkant koud.

Tussen de glasplaten: de afdichting van je dubbele ruit is lek. Droogwrijven helpt dan niet; de ruit moet worden vervangen.

Condens aan de buitenkant is geen fout, maar het bewijs dat je glas zijn werk doet.

Waarom je het niet moet wegpoetsen

Even een beslagen ruit na het douchen hoeft geen probleem te zijn, als je daarna goed ventileert. Wordt het een dagelijks patroon, dan ligt schimmel op de loer. Vocht en schimmel in huis vergroten de kans op luchtwegklachten en kunnen astma verergeren. Die zwarte rand rond het kozijn is dus meer dan een schoonheidsfoutje.

Het risico groeit juist in huizen waar de thermostaat een paar graden omlaag gaat en ramen en roosters zoveel mogelijk dicht blijven om energie te besparen. Weinig ventilatie in combinatie met een lage temperatuur is precies de mix waarin schimmel gedijt.

Wie de roosters dichtplakt om stookkosten te sparen, betaalt soms met een natte vensterbank.

Zo pak je het aan

Laat ventilatieroosters en klepraampjes dag en nacht open, ook in de winter.

Zet mechanische ventilatie nooit uit. Kies de hoogste stand tijdens koken en douchen en laat hem daarna nadraaien.

Hangt de was binnen te drogen of zijn er veel mensen in huis? Ook dan de hoogste stand.

Kook met de deksel op de pan en zet de afzuigkap aan.

Laat het huis 's nachts niet verder afkoelen dan 15 graden.

Twijfel je? Een eenvoudige vochtmeter laat zien hoe vochtig het binnen is. Een luchtvochtigheid tussen 40 en 60 procent geldt als goed.

Huurder met schimmel? Ontstaat er ondanks goed ventileren toch vocht of schimmel door de staat van de woning, meld het dan schriftelijk bij je verhuurder en geef zes weken de tijd. Gebeurt er niets bij een sociale huur- of middenhuurwoning, dan kun je de Huurcommissie inschakelen. Die kan bij ernstige gebreken de huur tijdelijk verlagen, maar de verhuurder niet dwingen tot herstel.

Het droogwrijven van de ruit voelt als opruimen, maar je veegt alleen het symptoom weg. Het echte werk zit in de roosters.

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