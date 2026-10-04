Heb je bij de notaris vastgelegd dat je je kinderen een bedrag schenkt, terwijl het geld gewoon op jouw rekening blijft staan? Dan kan juist die afspraak in het politieke gesprek over box 3 terechtkomen. Volgens de NOS is het afschaffen van de schenking op papier een van de opties om de reparatie van box 3 te betalen. Het gaat om een genoemde optie en niet om een voorstel. Toch is het goed om te weten wat er op het spel staat.

Het kabinet zoekt geld na een week vol commotie

De aanleiding is het rommelige verloop van de afgelopen week. Volgens de NOS dachten honderdduizenden kleinere spaarders en beleggers even dat zij ook belasting over hun vermogen moesten gaan betalen. Na anderhalve dag was dat plan alweer van tafel, omdat ook coalitiepartijen weinig zin hadden om kleine spaarders te belasten. Minister Heinen (Financiën) moest toegeven dat hij de dekking niet goed had doordacht.

Het geld moet dus ergens anders vandaan komen. Volgens Dagelijkse Standaard kost het versneld invoeren van de vermogenswinstbelasting naar schatting 15 miljard euro. Een van de genoemde opties is volgens de NOS om de schenking op papier af te schaffen, een constructie rond de erfbelasting. De NOS schrijft dat die optie bij de VVD en andere partijen op rechts gevoelig ligt.

Veel tijd is er niet. Het kabinet heeft nog een paar weken om een meerderheid te vinden, want op 12 november stemt de Tweede Kamer over het Belastingplan. Premier Jetten blijft volgens de NOS optimistisch:

Als de discussie vooral gaat over de dekking van het voorstel, is daar altijd uit te komen. - Premier Rob Jetten, volgens de NOS

Zo werkt een schenking op papier

Bij een schenking op papier leg je vast dat je iemand een bedrag geeft, zonder het geld nu over te maken. Volgens de Belastingdienst gebeurt dat bijvoorbeeld omdat je het geld nog niet kunt missen, of omdat het in je huis vastzit. In notariële akten heet het vaak een 'schuldigerkenning uit vrijgevigheid'.

Jij hebt daardoor een schuld aan je kind, en je kind een vordering op jou. Die schuld trek je af van je vermogen in box 3. Je kind geeft de vordering juist op als bezitting in box 3. Bij je overlijden komt de schuld in mindering op je erfenis, zodat je kinderen minder erfbelasting betalen.

Daar stelt de Belastingdienst twee voorwaarden aan. De schenking moet door een notaris worden vastgelegd, en je moet over het geschonken bedrag elk jaar daadwerkelijk minimaal 6 procent rente aan de ontvanger betalen. Volgens de Consumentenbond moet je dat kunnen bewijzen met bankafschriften.

Wie €100.000 op papier schenkt, maakt elk jaar €6.000 rente over naar zijn kind.

De constructie lag al langer onder vuur

Dat de schenking op papier in beeld is, is niet nieuw. In de Voorjaarsnota van eind maart zette het kabinet de constructie op de lijst met 'opmerkelijke belastingconstructies', meldde EY. Het kabinet vindt dat papieren schenkingen de grondslag voor de erfbelasting kunnen uithollen. Volgens informatie van Financiën, aangehaald in een column op inMill, ging het in 2022 om minimaal 24.200 schenkingen en in totaal 742 miljoen euro aan vermogen.

Toen werden twee richtingen onderzocht. De eerste is een verlaging van de verplichte rente van 6 procent naar ongeveer 3 procent. De tweede gaat verder: aflossingen of het openstaande bedrag bij overlijden alsnog belasten alsof er nooit een papieren schenking was geweest, met mogelijk verrekening van eerder betaalde schenkbelasting.

Op Prinsjesdag bleef het stil. ABN AMRO schreef dat de bank nieuws had verwacht over de schenking op papier, maar dat dat uitbleef. Volgens FPS Advies maakt de onderzochte fictieve verkrijging geen deel uit van het Belastingplan 2027, dat op 15 september bij de Tweede Kamer werd ingediend. CDA-leider Henri Bontenbal noemde schenken op papier in de HJ Schoo-lezing wel een constructie om de erf- en schenkbelasting te ontwijken.

Deze ouders hebben het meest te verliezen

Volgens vakblad Rendement gaat het bij papieren schenkingen meestal om grotere bedragen en vermogende schenkers. Hoe groter het bedrag op papier, hoe groter het erfbelastingvoordeel dat kan verdwijnen. Volgens belastingadviseur Vermetten zit het voordeel ook in het tarief: je benut elk jaar de vrijstelling en betaalt bij ouders en kinderen 10 procent schenkbelasting in plaats van 20 procent bij overlijden.

Ook ouders van wie het vermogen in het huis zit, gebruiken de constructie vaak. Daarnaast kan de schuld je box 3-vermogen verlagen. Volgens Nextens benoemt de Voorjaarsnota dat dit kan doorwerken naar toeslagen en de eigen bijdragen voor de Wlz en de Wmo. Je kind kan juist meer box 3-belasting gaan betalen over de vordering.

Wat vaststaat en wat niet

Vast staat: afschaffen van de schenking op papier is volgens de NOS een van de genoemde opties om de box 3-reparatie te betalen.

Vast staat: de Tweede Kamer stemt op 12 november over het Belastingplan.

Niet bekend: of de optie het haalt, nu die bij de VVD en andere rechtse partijen gevoelig ligt.

Niet bekend: wat afschaffen precies zou inhouden, en of het ook gevolgen heeft voor akten die al bestaan.

Niet bekend: per wanneer iets zou ingaan en of er overgangsrecht komt. Volgens FPS Advies is dat juist doorslaggevend.

Wat je nu kunt doen

Blijf de rente betalen. Zonder de jaarlijkse 6 procent vervalt het voordeel, ook als er verder niets verandert.

Bewaar je akte en de bankafschriften van alle rentebetalingen bij elkaar.

Verander niet halsoverkop iets aan een bestaande schenking. FPS Advies ziet geen reden om een bestaande papieren schenking alleen op basis van de onderzochte ideeën direct aan te passen.

Overweeg je nog een nieuwe schenking op papier? Bespreek het met je notaris of fiscalist, en houd volgens ABN AMRO rekening met drukte bij het notariaat richting het einde van het jaar.

Houd 12 november in de gaten. Dan stemt de Kamer over het Belastingplan en moet duidelijk zijn welke dekking het kabinet heeft gekozen.

Denk je erover om in plaats daarvan echt geld over te maken? Wat dat in box 3 oplevert, lees je in ons eerdere stuk 'Spaargeld nu aan je kinderen geven om box 3 te ontlopen? Het levert je mogelijk maar één jaar voordeel op'.