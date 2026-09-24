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Baltische staten leggen zelf sancties op aan Russen

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 13:13
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TALLINN (ANP) - De Baltische staten leggen nationale sancties op aan twee Russische oligarchen die dinsdag van de EU-sanctielijst zijn gehaald. Estland, Letland en Litouwen doen dit in reactie op het besluit van de EU-lidstaten. Het gaat om de Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisjer Oesmanov en Michaïl Fridman.
Direct na het besluit kondigde Letland aan nationale sancties tegen de twee Russen in te stellen. Ook Estland en Litouwen hebben dat nu gedaan. Bij Litouwen gaat het vooralsnog alleen om een inreisverbod voor de twee Russen, maar het wil ook hun tegoeden en economische middelen in het land bevriezen.
"Rusland toont geen enkele bereidheid om een ​​einde te maken aan de oorlog, dus is er geen rechtvaardiging om de sanctiedruk te verlichten", stelt de Estse minister Margus Tsahkna van Buitenlandse Zaken donderdag in een verklaring. Oesmanov en Fridman "blijven de Russische agressie tegen Oekraïne steunen en dragen bij aan de voortzetting ervan".
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