Dit zijn de 6 slechtste dieetadviezen die voedingsexperts ooit hoorden

Geen brood meer, elke dag sporten en op zondag mag de rem eraf. Wie wil afvallen , krijgt al snel een compleet reglement cadeau. Het klinkt daadkrachtig. Maar een streng verbod of een mooie belofte is nog geen verstandig voedingsadvies. Deze zes regels verdienen een flinke kanttekening.

Schrap gluten uit je menu

Glutenvrij is geen synoniem voor slank. Zonder medische reden hoef je gluten niet te vermijden, en een glutenvrij dieet is op zichzelf geen afslankmethode. Een glutenvrij koekje blijft dus gewoon een koekje, geen dieettruc.

Bij coeliakie ligt dat anders: dan is glutenvrij eten noodzakelijk. Vermoed je dat je klachten door gluten komen? Overleg met je huisarts in plaats van zelf zomaar brood en pasta te schrappen.

Sport genoeg en de kilo’s verdwijnen vanzelf

Bewegen verbruikt energie, maar geeft geen garantie op gewichtsverlies. Ook wat je eet en drinkt blijft meetellen: als je over langere tijd evenveel energie binnenkrijgt als je verbruikt, daalt je gewicht niet.

Bekijk daarom niet alleen je sportschema, maar ook je eetpatroon. De sportschool is geen vrijbrief voor onbeperkte porties.

Van gezond eten mag je onbeperkt nemen

Noten passen in een gezond voedingspatroon, maar bevatten ook veel calorieën. Hetzelfde misverstand speelt bij avocado en olijfolie: gezonde vetten maken de hoeveelheid niet onbelangrijk. Ook met gezonde producten kun je meer energie binnenkrijgen dan je gebruikt.

Het alternatief is niet dat je voortaan bang moet zijn voor een handje noten. Het is dat je ‘gezond’ en ‘onbeperkt’ niet met elkaar verwart. Let op porties, niet alleen op het gezonde imago van een product.

Een cheat day zet je stofwisseling weer aan

De belofte klinkt aantrekkelijk: de hele week opletten en daarna een dag uitbundig eten om je verbranding een zetje te geven. Alleen is een betekenisvolle stofwisselingsboost door zo’n dag niet overtuigend aangetoond.

Veel extra calorieën kunnen het tekort van eerdere dagen bovendien verkleinen of wegwerken. Dat maakt een etentje of een stuk taart nog geen probleem. Er is verschil tussen ruimte maken voor iets lekkers en een hele dag eten alsof calorieën tijdelijk niet meetellen.

Alleen eten en sporten doen ertoe

Een eetplan houdt niet op bij je bord en je sportschoenen. Ook slecht slapen en langdurige stress kunnen invloed hebben op je gewicht.

Wie daar last van heeft, doet er verstandig aan die problemen mee te nemen in de aanpak. Vraag dus niet alleen: wat kan ik nog uit mijn menu schrappen? Kijk ook naar rust, herstel en wat in jouw dagelijks leven haalbaar is.

Verbied jezelf voorgoed alle lekkere extra’s

Je hoeft niet al je favoriete calorierijke eten af te zweren om af te vallen. Een kleine portie kan passen, zolang je totale eetpatroon ruimte laat voor gewichtsverlies. Een koekje is dus geen bewijs dat de dag mislukt is.

Maak liever bewuste keuzes over hoeveel en hoe vaak dan een levenslang verbod. Zoek geen wonderregel, maar een aanpak die bij je past. Loop je vast, bespreek dan met een diëtist wat voor jou haalbaar en passend is.

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