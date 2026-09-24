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EU noemt mogelijk Amerikaans dieselverbod 'slecht idee'

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 13:06
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BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Unie heeft donderdag kritiek geuit op een mogelijk Amerikaans exportverbod op diesel, dat wordt gesteund door president Donald Trump. Volgens de EU is dat "een slecht idee" dat beide partijen zou schaden.
"Er is op hoog niveau voortdurend contact tussen de Europese Unie en de Amerikaanse regering. We verwachten van partners dat zij elkaar raadplegen voordat zij maatregelen nemen die gevolgen hebben voor gezamenlijke markten", zei de zegsman tegen verslaggevers.
Politico meldde dat de Verenigde Staten zich voorbereiden op een exportverbod op diesel voor negentig dagen, vanwege de sterk gestegen prijzen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, sprak dat echter tegen. Volgens hem overweegt de regering vrijwillige maatregelen.
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