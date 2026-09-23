In geen enkel EU-land is de belasting op een liter benzine hoger dan in Nederland. Elke liter bevat €1,27 aan belasting, 52 procent van de pompprijs. Terwijl je hier zonder enige prijsbescherming tankt, voert Duitsland per 1 januari 2027 een wettelijk plafond op de brandstofprijs in, gemodelleerd op de systemen in België en Luxemburg.

Zo werkt het Belgische model

In België berekent de FOD Economie elke werkdag de maximumprijs voor benzine, diesel en andere petroleumproducten. Tankstations mogen onder dat plafond verkopen, maar nooit erboven. De berekening is gebaseerd op spotprijzen van geraffineerde producten in Rotterdam en bevat een vaste marge voor de keten. Een correctiemechanisme, de K-factor, dempt scherpe prijsschommelingen.

Het eerste programma-akkoord dateert uit 1974 en was een direct gevolg van de oliecrisis begin jaren zeventig. Het is een overeenkomst tussen de ministers van Economie en Energie en branchevereniging Energia, die de maximumprijzen en de berekeningswijze vastlegt. België en Luxemburg zijn twee van de weinige Europese landen met zo'n wettelijk plafond.

Tankstations mogen onder het plafond verkopen, maar nooit erboven. De prijs aan de pomp kan lager zijn, maar nooit hoger dan de overheid toestaat.

Toch staat het systeem onder druk: door de stijgende mondiale energiekosten in verband met het Midden-Oostenconflict is het volgens branchevertegenwoordigers niet meer houdbaar onder de huidige marktomstandigheden. Brafco, de Belgische sectorvereniging, pleit inmiddels voor een flexibeler richtprijssysteem in plaats van het strikte plafond.

Wat Duitsland per januari invoert

Per januari 2027 treedt in Duitsland een prijsplafond op brandstof in werking, meldt The Local Germany. De maximale pompprijs wordt gekoppeld aan de werkelijke olieprijsbewegingen, naar het voorbeeld van België en Luxemburg, aldus Reuters. Het plafond geldt niet permanent, maar zolang de crisis aanhoudt.

Het plafond sluit aan op de belastingverlaging van 17 cent per liter waarover we eerder schreven , en op het voorstel om oliebedrijven via een overwinstbelasting te laten meebetalen, waarover we ook eerder schreven . De belastingkorting loopt tot eind 2026; het plafond neemt het daarna structureel over. Het ministerie van Economische Zaken werkt de precieze regels uit, maar of de deadline van 1 januari haalbaar is, staat nog niet vast.

Bondskanselier Friedrich Merz noemde de druk op automobilisten die dagelijks op hun auto zijn aangewezen onhoudbaar. Minister van Financiën Lars Klingbeil zei bij een bijeenkomst van EU-ministers in Dublin dat de regering een einde maakt aan prijsgraaierij door oliebedrijven.

Wat zou een prijsplafond in Nederland schelen?

De gemiddelde benzineprijs (E10) lag op 21 september in Nederland op €2,41 per liter, in Duitsland op €2,28 en in België op €2,06. Op een volle tank van 50 liter scheelt dat €6,45 met Duitsland. Met België is het verschil ruim 35 cent per liter, oftewel ruim €17 per volle tank. Let wel: voor België toont Tankwijzer de officiële maximumprijs; veel Belgische pompen zitten daar nog onder.

Het prijsverschil komt vooral door accijnzen: Nederland heft de hoogste brandstofaccijns van Europa. De accijns op benzine bedraagt €0,845 per liter, de hoogste van de hele EU. Een prijsplafond naar Belgisch model raakt alleen het margedeel van de pompprijs, niet de belastingen. Het is dus geen wondermiddel dat de prijs naar Belgisch niveau brengt, maar het voorkomt wel dat oliemaatschappijen bij een oliecrisis onbeperkt marge pakken.

Een prijsplafond raakt alleen de marge, niet de accijns. Het voorkomt graaien, maar maakt tanken in Nederland niet opeens goedkoop.

Waarom Nederland het niet doet

Het kabinet-Jetten is niet van plan de benzineaccijns te verlagen, meldde NL Times eerder dit jaar. Een prijsplafond naar Belgisch of Duits model staat evenmin op de agenda. Ondertussen steeg de benzineprijs in Nederland medio september naar het hoogste niveau ooit, aldus UnitedConsumers.

Het contrast met Duitsland is opvallend: Berlijn bereidt zowel een belastingverlaging als een structureel prijsplafond voor. Den Haag houdt vast aan de bestaande accijnskorting zonder extra instrumenten. In Duitsland is het plafond overigens niet onomstreden: FDP-leider Kubicki noemde het een planeconomisch middel. En in België pleit de sector inmiddels voor versoepeling, juist nu Duitsland het systeem overneemt.

Wat je nu kunt doen