Na jaren juridisch gevecht: ex-Martinair-piloten kunnen tonnen aan achterstallig loon krijgen

De zaak draait om voormalige vrachtvliegers van Martinair. Martinair stopte in 2014 met het vrachtvervoer en de activiteiten gingen over naar KLM. De vliegers verloren destijds hun baan. Na een lange reeks procedures is vastgesteld dat sprake was van een overgang van onderneming. Daardoor hadden de vliegers volgens de rechter vanaf 1 januari 2014 bij KLM in dienst moeten zijn.

Loon over acht jaar

De voormalige vliegers hebben recht op loon over de periode van 1 januari 2014 tot het moment waarop KLM hen weer in dienst nam, op 1 januari 2022. Dat komt neer op bijna acht jaar aan achterstallig loon.

De precieze afrekening moet per piloot worden gemaakt. Die hangt onder meer af van de functie, het salaris dat de vlieger bij Martinair verdiende, salarisontwikkelingen, vakantiegeld, pensioen en wettelijke rente. Ook kan worden gekeken naar inkomsten die iemand in de tussentijd elders heeft gehad.

Daarom krijgt niet iedere oud-vlieger hetzelfde bedrag. Voor individuele vliegers kan de totale bruto loonvordering volgens een grove berekening oplopen tot in de hoge tonnen of rond 1 miljoen euro.

Geen hoger KLM-salaris

De vliegers krijgen niet automatisch het hogere loon dat bij de KLM-cao voor piloten hoort. De rechter heeft bepaald dat de arbeidsvoorwaarden die bij Martinair golden bij de overgang zijn blijven bestaan. Het achterstallige loon moet dus worden berekend volgens de Martinair-cao en de daarbij behorende pensioenregeling.

Dat verschil is belangrijk. De oud-vliegers krijgen wel loon waarop zij volgens de rechter recht hadden, maar niet alsnog met terugwerkende kracht alle gunstigere KLM-voorwaarden.

Eerdere uitspraak teruggedraaid

In januari 2024 wees de kantonrechter in Amsterdam de meeste eisen van de oud-Martinair-vrachtvliegers nog af. De rechtbank oordeelde toen wel dat zij recht hielden op de Martinair-cao, maar ging niet mee in de loonclaim zoals die was ingediend.

In hoger beroep kregen de vliegers alsnog deels gelijk. De kern is dat KLM loon moet betalen over de jaren waarin de vliegers, juridisch gezien, in dienst waren maar feitelijk geen loon van KLM ontvingen.

Geen vast bedrag per vlieger

De formulering dat alle oud-Martinair-vliegers 1 miljoen euro krijgen, is te stellig. Er is geen openbaar vastgesteld bedrag per persoon. Het gaat om een mogelijke maximale bruto-orde van grootte, die pas duidelijk wordt na individuele berekeningen.

De groep bestaat uit ongeveer 250 voormalige vrachtvliegers. De totale financiële gevolgen voor KLM kunnen daardoor aanzienlijk zijn.

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