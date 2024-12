BAM is van strafrechtelijk onderzoek af, betaalt 30.000 euro

BUNNIK (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft onvoldoende bewijs gevonden van omkoping door BAM. Wel moet het grootste bouwbedrijf van Nederland 30.000 euro betalen om onduidelijke administratie rond betalingen, meldt het OM.

In 2022 werd bekend dat het OM de internationale divisie van BAM onderzocht, zonder dat meteen duidelijk werd wat de verdenkingen waren. Nu melden beide partijen dat het draaide om verdachte betalingen voor projecten in Afrika. Er zouden verdachte transacties zijn geweest tussen 2017 en 2019.

De aanklagers stellen dat BAM zich daarbij niet schuldig maakte aan ambtelijke omkoping. Wel deed de bouwer "faciliterende betalingen", die ambtenaren aansporen om hun werk te doen. In de periode van deze betalingen gedoogde het OM faciliterende betalingen. Omdat de administratie rond deze betalingen niet altijd transparant was, moet BAM het OM 30.000 euro betalen. Het onderzoek naar de betalingen is nu afgesloten.