Farce: Marechaussees gefrustreerd door grenscontroles zonder resultaat

Medewerkers van de marechaussee zijn bepaald niet te spreken over de grenscontroles. De resultaten in de eerste week worden 'bedroevend' genoemd. Welgeteld twee mensen werden afgelopen week aan de grenzen in Overijssel geweigerd. Sterker nog: door de nieuwe controles, ingesteld door het kabinet, blijft er belangrijk werk liggen bij de Koninklijke Marechaussee en daalt het aantal 'vangsten' over de hele linie. Medewerkers van de militaire politie spreken van een farce.

Afgelopen vrijdag was het even 'crisis' binnen de Koninklijke Marechaussee (KMar), blijkt uit onderzoek van Oost Nieuws. Een paar uur lang werd serieus overwogen om tijdelijk de stekker uit alle grenscontroles te trekken. In een interne mail die in handen is van Oost, wordt gesproken over 'problemen' op het hoogste niveau. Alle geplande controles zouden worden gestaakt, maar de KMar zag daar vrijdagavond uiteindelijk toch vanaf.