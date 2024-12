Topman TikTok praat met Trump voorafgaand aan dreigend verbod

PALM BEACH (ANP/BLOOMBERG) - Topman Shou Zi Chew van TikTok heeft gesproken met Donald Trump op diens landgoed Mar-a-Lago in Florida, in aanloop naar een dreigend verbod op de populaire filmpjesapp in de Verenigde Staten. Het is niet bekend wat precies werd besproken, maar Trump had eerder op de dag gesuggereerd dat hij een verbod op TikTok kan tegenhouden.

TikTok kan op 19 januari worden verbannen uit de Amerikaanse appstores van Google en Apple, tenzij het Chinese moederbedrijf ByteDance de Amerikaanse activiteiten van TikTok verkoopt. Dat heeft te maken met zorgen over de nationale veiligheid. Mogelijk kan informatie over gebruikers worden doorgespeeld naar de Chinese overheid, iets wat TikTok zelf tegenspreekt.

In de VS telt TikTok ongeveer 170 miljoen gebruikers. Trump heeft tijdens zijn verkiezingscampagne veel gebruikgemaakt van TikTok om jonge kiezers te bereiken. Hij zei dan ook "een warm gevoel in zijn hart" te hebben voor TikTok. Overigens deed Trump in zijn eerste presidentstermijn ook pogingen om TikTok te verbannen, maar tijdens de afgelopen campagne keerde hij zich juist tegen een verbod.