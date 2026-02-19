BAM verkoopt kwart meer woningen, voert omzet en winst op

BUNNIK (ANP) - Bouwbedrijf BAM heeft vorig jaar ruim een kwart meer woningen verkocht in Nederland. Ook voerde de beursgenoteerde bouwer de omzet en winst op. Zowel de Nederlandse divisie als de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland droegen bij aan de betere resultaten.

BAM, met het hoofdkantoor in Bunnik, heeft afgelopen jaar in totaal 2354 huizen verkocht in Nederland. Dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. De Nederlandse woningmarkt blijft sterk, ondersteund door een stabiel consumentenvertrouwen, volgens BAM. Andere grote bouwprojecten, bijvoorbeeld voor school- en kantoorgebouwen, droegen ook bij aan de hogere resultaten.

De totale omzet van het bouwbedrijf steeg met 9 procent naar 7 miljard euro. Het nettoresultaat werd ruim verdubbeld tot 211 miljoen euro. Een jaar eerder werd de winst van BAM nog gedrukt door een grote afboeking bij de verkoop van een belang in een infrastructuurinvesteerder. Het orderboek bleef gelijk op 13 miljard euro.

Meer dividend uitkeren

Topman Ruud Joosten spreekt in een toelichting op de jaarcijfers van een "sterke prestatie". Het bedrijf gaat meer dividend uitkeren en is van plan voor 40 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. De inkoop van eigen aandelen stuwt de waarde van de overgebleven stukken.

BAM verwacht dat de omzet en winst dit jaar verder toenemen. "We blijven een sterke vraag zien in al onze markten", zegt Joosten, die wel spreekt van een "voortdurende onzekerheid" rond de stikstofregels in Nederland en bredere geopolitieke ontwikkelingen. Toch ziet het bedrijf kansen door de energietransitie, investeringen in infrastructuur en defensie en de groeiende vraag naar woningen.