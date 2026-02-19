ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Telegram stelt na beschuldiging Rusland dat dienst veilig is

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 8:21
anp190226055 1
MOSKOU (ANP/RTR) - De berichtenapp Telegram heeft verklaard geen inbreuken op de encryptie te hebben gevonden. De beschuldiging van de Russische regering dat buitenlandse inlichtingendiensten berichten van Russische soldaten zien, wordt door Telegram van de hand gewezen.
De beschuldiging is volgens Telegram een leugen die is verspreid door het Kremlin in een poging Telegram uit te schakelen en de Russen te bewegen over te stappen op een door de staat gecontroleerde berichtendienst. De regering wil daarmee massale controle over de burgers uitoefenen en censuur plegen.
Woensdag zei de Russische minister van Digitale Ontwikkeling Maksoed Sjadajev dat buitenlandse inlichtingendiensten berichten van Russische militairen op de berichtenservice Telegram kunnen zien. Daarvoor had hij naar eigen zeggen talrijke aanwijzingen. Telegram is een van de populairste sociale media in Rusland. Eerder deze maand heeft de Russische internetwaakhond aangekondigd beperkingen op te leggen aan Telegram.
loading

POPULAIR NIEUWS

skynews-putin-vladimir-generals_5765641

"Het imperium van Poetin stort feitelijk in elkaar – en de situatie zal verslechteren, niet verbeteren."

ANP-551038786

VS in verval: Na 88 jaar stopt peilingsbureau Gallup met goedkeuringscijfer van president

ANP-550901411

Van Berkel zit nét lang genoeg in de Kamer om twee jaar wachtgeld op te eisen

244540346_m

Trump dreigt serieus een (atoom) oorlog te beginnen

135310136_m

Als het water zakt bij Groenland, stijgt het gevaar elders

218833819_m

Je onzichtbaar voelen hoeft niet: de regel die echt helpt

Loading