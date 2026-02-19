Telegram stelt na beschuldiging Rusland dat dienst veilig is

MOSKOU (ANP/RTR) - De berichtenapp Telegram heeft verklaard geen inbreuken op de encryptie te hebben gevonden. De beschuldiging van de Russische regering dat buitenlandse inlichtingendiensten berichten van Russische soldaten zien, wordt door Telegram van de hand gewezen.

De beschuldiging is volgens Telegram een leugen die is verspreid door het Kremlin in een poging Telegram uit te schakelen en de Russen te bewegen over te stappen op een door de staat gecontroleerde berichtendienst. De regering wil daarmee massale controle over de burgers uitoefenen en censuur plegen.

Woensdag zei de Russische minister van Digitale Ontwikkeling Maksoed Sjadajev dat buitenlandse inlichtingendiensten berichten van Russische militairen op de berichtenservice Telegram kunnen zien. Daarvoor had hij naar eigen zeggen talrijke aanwijzingen. Telegram is een van de populairste sociale media in Rusland. Eerder deze maand heeft de Russische internetwaakhond aangekondigd beperkingen op te leggen aan Telegram.