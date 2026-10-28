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Bananenverkopers waarschuwen voor prijsverhogingen

Economie
door anp
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WALNUT CREEK (ANP/BLOOMBERG) - Na Chiquita waarschuwt ook het grote bananenmerk Del Monte voor prijsverhogingen op de korte termijn. Veel regenval in Latijns-Amerika en de gestegen kosten door de Iranoorlog zitten de verkopers dwars. "Het komt er nu op aan of je wil overleven of ten onder gaat als je op dezelfde weg doorgaat. Deze prijzen kunnen niet langer zo blijven", zei Del Monte-topman Mohammad Abu-Ghazaleh in een toelichting op tegenvallende kwartaalresultaten.
Del Monte was afgelopen maanden meer kwijt aan kunstmest, brandstof en zeevracht. Dat komt door de Iranoorlog. Daarnaast leidde zware regenval door klimaatfenomeen El Niño tot problemen in onder meer Costa Rica. Het Amerikaanse bedrijf leed een verlies van een kleine 3 miljoen euro.
Concurrent Chiquita waarschuwde maandag met dezelfde verklaringen al voor een zwaar 2027, mogelijk het moeilijkste jaar in decennia. Het bedrijf verwacht minder bananen te verkopen tegen waarschijnlijk hogere prijzen. Bananen bleven ondanks de hoge inflatie afgelopen jaren redelijk stabiel in prijs.
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