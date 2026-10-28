OM ziet buitenlandse hand achter acties aangehouden Egyptenaar

DEN HAAG (ANP) - De verdenkingen tegen een Egyptenaar die eerder deze maand in Nederland is aangehouden voor mishandeling, zijn uitgebreid. Het Openbaar Ministerie meldt dat de man nu ook wordt verdacht "diensten te hebben verleend voor een buitenlandse mogendheid". Om welke diensten het precies gaat en voor welk land hij ze heeft verricht, zegt de woordvoerder van het OM niet omdat het strafrechtelijk onderzoek nog loopt.

De arrestatie van de 34-jarige man leidde tot protesten bij de Nederlandse ambassade in Caïro, waardoor de ambassade voorlopig gesloten is. Het OM verdenkt hem nu van betrokkenheid bij intimidatie en bedreigingen op diverse bijeenkomsten en demonstraties in 2025 en 2026, onder andere bij de Egyptische ambassade. Hij handelde daarbij voor een buitenlandse mogendheid, vermoedelijk Egypte.

Het gaat om Ahmed N. Hij is een leider van de organisatie 'Union of Egyptian Youth Abroad', die bekendstaat als een spreekbuis voor de Egyptische overheid. N. werd 11 oktober aangehouden op verdenking van mishandeling. Volgens media had de aanhouding te maken met het intimideren en bedreigen van de activist Anas Habib, die tegen het Egyptische regime is.

Habib

Habib is ook Egyptisch en woont in Nederland. Hij raakte vorig jaar in opspraak toen hij middels een hangslot de Egyptische ambassade in Den Haag afsloot en dit vastlegde. Hij deed dit uit protest omdat Egypte de grensovergang met Gaza dichthoudt, waardoor Palestijnen niet naar het land kunnen vluchten. Op onder meer het platform YouTube spreekt Habib zich uit tegen onder andere de Egyptische president Abdel al-Sisi.

N. wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris vanwege de nieuwe verdenkingen. Maandag bepaalde de rechtbank dat hij voor de mishandeling dertig dagen langer moet blijven vastzitten.