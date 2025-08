Banengroei VS afgelopen maanden flink afgekoeld door onzekerheid

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR/AFP) - De banengroei in de Verenigde Staten is de afgelopen drie maanden flink afgekoeld. De werkgelegenheid in de grootste economie ter wereld lijkt last te hebben van de economische onzekerheid onder bedrijven vanwege de importheffingen van president Donald Trump.

Uit het banenrapport van de Amerikaanse overheid kwam vrijdag naar voren dat er in juli 73.000 banen bijkwamen. Dat is veel minder dan de 104.000 banen die kenners volgens persbureau Bloomberg hadden verwacht. Ook de groeicijfers van mei en juni werden flink naar beneden bijgesteld met bijna 260.000 banen. Daarmee kwam de banengroei in de VS de afgelopen drie maanden uit op het laagste niveau sinds de coronapandemie. Verder steeg de werkloosheid in juli licht naar 4,2 procent.

De banengroei speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Eerder deze week hield de Amerikaanse centrale bank de rente opnieuw onveranderd.