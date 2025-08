Duitse bierverkopen verder gedaald in eerste jaarhelft

WIESBADEN (ANP/DPA) - De verkopen van Duitse bierbrouwers zijn in de eerste helft van dit jaar verder gedaald. Zowel op de binnenlandse markt als bij de export stond de Duitse bierverkoop onder druk. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis.

Volgens Destatis kwam de totale verkoop in de eerste zes maanden uit op 3,9 miljard liter, een daling van ruim 6 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat is het laagste verkoopniveau sinds het begin van de metingen in 1993. Het is ook voor het eerst over een periode van zes maanden dat de bierverkoop onder de 4 miljard liter ligt.

De binnenlandse markt was goed voor iets minder dan 82 procent van het totale volume. Daar zakte de verkoop met 6 procent en de export kromp met 7 procent.

Daling

De Duitse brancheorganisatie van brouwers zegt dat die daling mede komt door het zwakke consumentenvertrouwen, waardoor bijvoorbeeld minder bier wordt gedronken in de horeca. Bij deze organisatie zijn bekende brouwers als Warsteiner, Paulaner, Krombacher en Bitburger aangesloten.

Directeur Holger Eichele van de brancheorganisatie zegt zich ook zorgen te maken over de geopolitieke onrust door de Amerikaanse importheffingen en de impact op de Duitse bierexport naar de Verenigde Staten door die tarieven. Hij zegt dan ook dat 2025 een zeer uitdagend jaar is voor Duitse brouwers, die ook kampen met hoge kosten voor bijvoorbeeld energie, grondstoffen, personeel en verpakkingen.

Eichele ziet wel lichtpuntjes voor de sector. Zo is de verkoop van alcoholvrij bier sterk toegenomen, net als alcoholvrije biermixen. Volgens hem lag de productie daarvan vorig jaar op 700 miljoen liter. Die cijfers zijn niet meegenomen in de bierverkoopgegevens van Destatis.