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Bank hoeft consument niet te vergoeden na 'grove nalatigheid'

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Rabobank hoeft een klant geen 3500 euro te vergoeden, ondanks dat de klant zegt dat dit bedrag met Apple Pay zonder haar toestemming van de rekening is afgeschreven. Dat stelt de geschillencommissie van het klachteninstituut Kifid. Volgens de commissie heeft de klant namelijk 'grof nalatig' gehandeld.
Volgens de wet mogen klanten van banken eisen dat niet toegestane betalingen worden terugbetaald aan de consument. Daar zitten enkele uitzonderingen bij, waaronder grove nalatigheid.
De klant stelt dat de telefoon waarmee de betaling werd verricht, gestolen was. Daar is ook aangifte voor gedaan. Apple Pay kan normaal alleen worden gebruikt met FaceID, TouchID of een toegangscode. Volgens de consument was haar telefoon vergrendeld, maar ze kan niet verklaren hoe derden bij Apple Pay zijn gekomen en het account hebben gebruikt.
Daaruit maakt de geschillencommissie op dat ze er niet veilig genoeg mee is omgegaan en dus nalatig is geweest.
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