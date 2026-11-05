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Nintendo en Sony voorzien verkoopboost door nieuwe Zelda en GTA 6

Economie
door anp
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KYOTO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Japanse gamesconcerns Nintendo en Sony verwachten dat de nieuwe spellen Zelda: Ocarina of Time en Grand Theft Auto 6 de verkopen van hun spelcomputers in de feestdagenperiode een boost kunnen geven. De nieuwe Zelda-remake werd donderdag uitgebracht, tegelijk met de presentatie van de kwartaalcijfers van Nintendo. GTA 6 verschijnt later deze maand voor Sony's PlayStation 5 en de Xbox Series van Microsoft.
Nintendo kan een boost van het nieuwe spel uit de populaire Zelda-reeks goed gebruiken. Het bedrijf zag winst en omzet afgelopen kwartaal dalen door het ontbreken van grote nieuwe games en stijgende kosten voor onderdelen van de Switch 2. Toch handhaafde Nintendo zijn financiële verwachtingen voor het hele jaar, wat erop wijst dat het bedrijf vertrouwen houdt in de doorgaans lucratieve najaarsverkopen.
Sony heeft zijn winstverwachting zelfs verhoogd. In aanloop naar de langverwachte release van GTA 6 vindt de PlayStation 5 gretig aftrek. Ook doet Sony goede zaken met onder meer de film Spider-Man: Brand New Day.
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