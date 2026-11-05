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Bank of England verhoogt rente voor het eerst in drie jaar

Economie
door anp
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Bank of England (BoE) heeft het belangrijkste rentetarief van het land voor het eerst in drie jaar verhoogd. Met de hogere leenkosten wil de centrale bank de inflatie bestrijden.
De verhoging met een kwart procentpunt naar 4 procent was verwacht door economen. De centrale bank voorziet een inflatie van de consumentenprijzen die dicht bij de 5 procent ligt. Dat komt door de stijgende energie- en brandstofprijzen als gevolg van de Iranoorlog.
De Bank of England volgt met de renteverhoging de lijn van de Amerikaanse centrale bank. Die verhoogde in september voor het eerst de rente sinds 2023. Het belangrijkste rentetarief in de VS ging naar een niveau tussen de 3,75 en 4 procent. Beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) kozen eind oktober unaniem voor een rentepauze, nadat ze een renteverhoging wel hadden overwogen.
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