ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky: dankbaar voor financiële steun

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 7:11
anp191225063 1
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft op X zijn dankbaarheid uitgesproken voor de lening van 90 miljard euro die Europese leiders afsluiten voor Oekraïne. "Dit is aanzienlijke steun die onze weerbaarheid werkelijk versterkt", schrijft Zelensky.
De EU-leiders kwamen aanvankelijk samen om de mogelijkheid van het gebruik van bevroren Russische tegoeden om Oekraïne uit geldnood te helpen, te bespreken. Over dit plan konden de leiders geen overeenstemming bereiken, waarna werd besloten de gezamenlijke lening af te sluiten.
"Het is belangrijk dat Russische tegoeden onbeweeglijk blijven en dat Oekraïne een financiële zekerheidsgarantie heeft gekregen voor de komende jaren. Dank u voor het resultaat en voor de eensgezindheid. Samen verdedigen we de toekomst van ons continent", aldus de Oekraïense president.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2387639367

9 rare symptomen die je volgens cardiologen nooit mag negeren

ANP-538927528

Gooische lijstjes: dit zijn de 24 grootste 'kaknamen' voor jongens en meisjes

ANP-492304980

Leven als een koning voor 1500 euro per maand: dit zijn de goedkoopste landen om te wonen als Nederlander

Scherm­afbeelding 2025-12-18 om 07.55.38

Trump schreeuwt zich vrij: bizarre tv-toespraak maakt Biden zondebok voor dure leven

ANP-463518267

Lig je vaak wakker? Deze truc komt van een van de meest vooraanstaande slaaponderzoekers

ANP-523765250

Minister Bruins - geroepen door god - maakte er een puinhoop van. Maar hij wil terug

Loading