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Bank of Japan verhoogt rente naar hoogste niveau in 31 jaar

Economie
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 7:25
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TOKIO (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De Bank of Japan heeft het belangrijkste rentetarief in het land verhoogd naar het hoogste niveau sinds 1995. Met de hogere leenkosten wil de centrale bank de inflatie in het land, die door de hogere energieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten is gestegen, bestrijden. Ook geeft de Bank of Japan aan dat er meer verhogingen in het verschiet liggen als de omstandigheden dit toelaten.
De Japanse centrale bank begon in maart 2024 met het verhogen van de rente. Dat was de eerste verhoging sinds 2007. De centrale bank maakte daarmee een einde aan een decennialange periode waarin Japan met lage rentes en het opkopen van obligaties de inflatie juist wilde aanjagen.
De rente bedraagt nu 1 procent, tegen een eerder tarief van 0,75 procent. Economen hadden ook gerekend op een renteverhoging met een kwart procentpunt. Het besluit om de rente te verhogen was niet unaniem. Een van de acht beleidsmakers stemde tegen een verhoging.
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