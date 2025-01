Bank of Japan verhoogt rente tot hoogste niveau sinds 2008

TOKIO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Bank of Japan heeft het belangrijkste rentetarief in het land opnieuw verhoogd. In maart vorig jaar werd de rente in Japan al voor het eerst sinds 2007 verhoogd. De centrale bank maakte daarmee een einde aan een decennialange periode waarin Japan met lage rentes en het opkopen van obligaties de inflatie wilde aanjagen. In juli vorig jaar volgde een verrassende tweede verhoging, die voor veel onrust op de beurzen en valutamarkten zorgde.

De rente bedraagt nu 0,5 procent, tegen een eerder tarief van 0,25 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2008. De Bank of Japan had de financiële markten nu beter voorbereid op een renteverhoging en de rentestap was conform de verwachting van economen. Het besluit om de rente te verhogen was niet unaniem. Acht beleidsmakers stemden voor een verhoging en een stemde tegen.

Een verhoging van de rente zal leningen duurder maken voor consumenten en bedrijven. De Bank of Japan hoopt daarmee de inflatie af te remmen. Vrijdag werd ook bekendgemaakt dat de Japanse inflatie in december is uitgekomen op 3,6 procent. Dat is het hoogste niveau sinds januari 2023. De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor verse voeding niet worden meegenomen, liep op tot 3 procent. De inflatie ligt al sinds april 2022 boven de doelstelling van 2 procent van de centrale bank.