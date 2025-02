Yeşilgöz: steun aan vredesmissie hoeft niet unaniem te zijn

DEN HAAG (ANP) - De steun in de Tweede Kamer om met Nederlandse troepen bij te dragen aan een mogelijke vredesmissie in Oekraïne "hoeft niet unaniem te zijn", zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz in het debat over de Amerikaanse koerswijziging onder president Donald Trump. D66-leider Rob Jetten vroeg haar of coalitiepartij PVV - die tegen Nederlandse troepen in Oekraïne is - "gewoon genegeerd" kan worden als hiervoor een andere meerderheid gevonden kan worden in de Tweede Kamer.

Hiermee staan D66 en VVD anders in de discussie dan Frans Timmermans, de leider van GroenLinks-PvdA. Hij vindt het niet kunnen als de coalitiepartijen het niet eens worden over hun steun aan Oekraïne. Eerder heeft hij zelfs gezegd dat zijn partij niet bereid is om coalitiepartijen te steunen voor hun Oekraïnebeleid als zij het daarover onderling niet eens worden.

Timmermans blijft van oordeel dat deelname aan een mogelijke troepenmacht unaniem door de coalitie moet worden goedgekeurd. Dat is volgens hem belangrijk voor het vertrouwen en wordt anders ook niet door het buitenland begrepen, zei hij. "Ik geef dat mee aan mevrouw Yeşilgöz. We zullen er zeker op terugkomen." Hij vindt dat de coalitie dit probleem echt moet oplossen.