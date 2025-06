Banken winnaars op Wall Street na plan versoepeling kapitaalregel

NEW YORK (ANP) - Grote Amerikaanse banken behoorden woensdag tot de winnaars op Wall Street na aankondiging van een plan voor versoepeling van een belangrijke kapitaalregel. De algehele stemming op Wall Street was daarnaast terughoudend. Beleggers deden het rustig aan na de sterke koerswinsten op dinsdag die volgden op de wapenstilstand tussen Israël en Iran.

De Federal Reserve kwam met een conceptvoorstel om een belangrijke kapitaalregel te versoepelen waarvan grote banken zeggen dat deze hun vermogen beperkt om meer staatsobligaties aan te houden en als tussenpersoon op te treden in de markt. "Het voorstel zal helpen de weerbaarheid van de Amerikaanse staatsobligatiemarkt te vergroten", zei Fed-bestuurder Michelle Bowman.

De betreffende regel is van toepassing op de grootste Amerikaanse banken zoals Bank of America, JPMorgan Chase en Goldman Sachs. Hun aandelen werden door beleggers tot meer dan 1 procent hoger gezet.

In de bankenwereld was meer nieuws. Zo heeft toezichthouder FHFA opgeroepen om cryptomunten te beschouwen als vermogensbestanddeel bij risicobeoordelingen van hypotheken voor eengezinswoningen. Deze stap zou de deur kunnen openen voor Amerikaanse huizenkopers om hun crypto-investeringen te gebruiken bij het aanvragen van een hypotheek.

De Dow-Jonesindex zakte 0,3 procent naar 42.982,43 punten. De brede S&P 500-index sloot vlak op 6092,16 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 19.973,55 punten.

Chipconcern Nvidia won daarbij ruim 4 procent. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering benadrukte topman Jensen Huang dat de vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) groot blijft en waarschijnlijk alleen maar gaat toenemen.

Op geopolitiek vlak zei president Donald Trump dat de Verenigde Staten volgende week een ontmoeting met Iran hebben, maar hij twijfelde aan de noodzaak van een diplomatieke overeenkomst over het nucleaire programma van het land. Daarbij verwees hij naar de schade die Amerikaanse bombardementen aan belangrijke locaties hadden toegebracht.

Beleggers hielden ook de tweede dag van Fed-voorzitter Jerome Powells getuigenis voor het Congres nauwlettend in de gaten, nadat de Fed vorige week de rente ongewijzigd liet. Powell zei dat de Amerikaanse centrale bank nog steeds moeite heeft om de impact van tarieven op consumentenprijzen te bepalen. Hij merkte ook op dat de VS de sterkste economie ter wereld hebben en dat het verstandig is om in tijden van onzekerheid langzaam te handelen.