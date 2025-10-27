Basic-Fit verliest op Damrak na overname branchegenoot

AMSTERDAM (ANP) - Basic-Fit is maandag bij de verliezers op de aandelenbeurs in Amsterdam geëindigd. De sportschoolketen maakte bekend zijn branchegenoot Clever Fit over te nemen voor 160 miljoen euro in contanten, plus een bedrag van 15 miljoen euro als Clever Fit aan bepaalde voorwaarden voldoet. Basic-Fit zakte 3,6 procent.

De overname maakt van Basic-Fit naar eigen zeggen de grootste uitbater van sportscholen in Europa en marktleider in Duitsland. Nu is de keten aanwezig in zes Europese landen, straks in twaalf. Topman René Moos van Basic-Fit sprak in een toelichting van een goede strategische samenvoeging en zei dat Clever Fit sterke groeicijfers heeft laten zien.

De AEX-index sloot 0,3 procent hoger op 982 punten. Daarmee tikte de hoofdindex een nieuw slotrecord aan. Vrijdag eindigde de AEX op 978,97 punten. De MidKap zakte mede door het koersverlies van Basic-Fit 0,6 procent naar 910,81 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs lieten plussen tot 0,3 procent zien.

Techinvesteerder Prosus eindigde in Amsterdam bovenaan de hoofdfondsen met een stijging van 2,9 procent. Universal Music Group (UMG) stond onderaan en verloor 2,4 procent.

Beleggers krijgen deze week veel kwartaalresultaten te verwerken. Onder meer de AEX-bedrijven ASMI, Adyen, ING en Shell openen de boeken. In de Verenigde Staten komen resultaten van grote techbedrijven als Google-eigenaar Alphabet, Microsoft, Apple en Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook. Ook komt de Federal Reserve later deze week met een rentebesluit.

Verder hadden beleggers aandacht voor de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping donderdag. Afgelopen weekend voerden de VS en China handelsgesprekken in Maleisië. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zei na afloop dat Trump en Xi donderdag een handelsakkoord zullen aankondigen.

Novartis zakte in Zürich 0,9 procent. De Zwitserse farmaceut koopt zijn Amerikaanse branchegenoot Avidity Biosciences voor in totaal 12 miljard dollar (ruim 10 miljard euro).

De goudprijs zakte tot onder de 4000 dollar per troy ounce (31,1 gram). Maandag stond de goudprijs 2,9 procent lager op ongeveer 3994 dollar per troy ounce. De vooruitgang in de handelsgesprekken tussen de VS en China zorgt voor minder vraag naar het edelmetaal, dat in onzekere tijden als veilige haven wordt beschouwd.