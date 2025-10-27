ECONOMIE
Trump wil voor eind dit jaar nieuwe Fed-voorzitter kiezen

Economie
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 17:36
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat hij voor het einde van dit jaar een opvolger heeft voor Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve. Het aantal kandidaten is teruggebracht naar vijf.
Het gaat om Fed-bestuurders Christopher Waller en Michelle Bowman, voormalig Fed-bestuurder Kevin Warsh, directeur van de National Economic Council en belangrijke adviseur van Trump Kevin Hassett en Rick Rieder, een leidinggevende bij vermogensbeheerder BlackRock. Dit zei de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent maandag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Hij leidt de gesprekken voor de functie. Bessent hoopt na Thanksgiving (eind november) een "goede selectie" aan Trump te kunnen voorleggen.
Trump vertelde dat hij voor het einde van dit jaar verwacht een besluit te nemen over een kandidaat.
De termijn van Powell eindigt volgend jaar mei. Trump heeft de afgelopen tijd vaak kritiek geuit op de huidige Fed-voorzitter.
