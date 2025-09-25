BBC: Britse overheid overweegt steun leveranciers automaker JLR

LONDEN (ANP) - De Britse regering overweegt een financiële reddingslijn voor de leveranciers van autofabrikant Jaguar Land Rover (JLR), meldt omroep BBC. De stap volgt op de verlenging van de productiestop van de autofabrikant als gevolg van de cyberaanval begin september.

De autofabrikant, eigendom van het Indiase Tata Motors, heeft drie fabrieken in het Verenigd Koninkrijk, die samen ongeveer duizend auto's per dag produceren. Het bedrijf lijdt volgens de BBC minstens 50 miljoen pond (ruim 57 miljoen euro) verlies per week, doordat veel van de 33.000 medewerkers thuis moeten blijven. Eerder deze week liet JLR weten de productiestop verder te verlengen tot 1 oktober.

De stilstand heeft grote gevolgen voor de Britse toeleveringsketen van JLR. Die bestaat uit veel kleinere bedrijven en ondersteunt ongeveer 104.000 banen in het land.