Franse ex-president Sarkozy schuldig aan criminele samenzwering, mogelijk 15 jaar cel

Politiek
door Redactie
donderdag, 25 september 2025 om 10:58
bijgewerkt om donderdag, 25 september 2025 om 11:18

De Franse ex-president Nicolas Sarkozy is door de rechter schuldig bevonden aan criminele samenzwering in de zaak over de mogelijke financiering van zijn verkiezingscampagne met geld van de Libische dictator Muammar Kaddafi. Hij is niet schuldig bevonden aan een reeks andere aanklachten in de affaire.
Op criminele samenzwering kan volgens de Franse wet tot vijftien jaar cel staan. De centrumrechtse politicus Sarkozy won de verkiezingen in 2007 en was vanaf dat jaar tot 2012 president. Hij wordt er al jaren van beschuldigd samen met medeplichtigen geld te hebben verworven van Kaddafi om de verkiezingscampagne destijds te winnen.



