Netanyahu: zal leiders veroordelen die moordenaars staat geven

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaat bij het grote debat van de Verenigde Naties leiders van andere landen aanspreken op hun standpunt over Gaza. Deze week hebben meerdere landen laten weten dat ze de Palestijnse staat zullen erkennen.

"Bij de VN zal ik onze waarheid verspreiden, burgers van Israël, de waarheid van de IDF-soldaten, van onze staat", zei de premier voor hij in het vliegtuig naar de VS stapte. "Ik zal de leiders veroordelen die in plaats van de moordenaars, verkrachters en verbranders van kinderen te veroordelen, ze een staat willen geven in het hart van Israël. Dit zal niet gebeuren."

De premier deed de uitspraken in een korte videoboodschap op sociale media. Hij noemt geen landen of leiders bij naam. Veruit de meeste landen in de wereld erkennen de Palestijnse staat al, en daar sloten onder andere Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië zich bij aan. De leiders van die landen hebben ook gezegd dat Hamas geen rol meer mag spelen.