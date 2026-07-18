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BBC: Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in Noordzee

Economie
door anp
zaterdag, 18 juli 2026 om 12:03
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LONDEN (ANP) - Andy Burnham zal maandag, wanneer hij de nieuwe Britse premier wordt, plannen aankondigen voor nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee. Dat meldt de BBC zaterdag.
In het verkiezingsprogramma van Labour uit 2024 beloofde de partij geen nieuwe vergunningen te verstrekken, maar bestaande vergunningen te respecteren. De nieuwe partijleider heeft gezegd zich aan dat programma te zullen houden.
Centraal in het debat staan twee olie- en gasvelden in Schotland: Rosebank en Jackdaw. De toezichthouders keurden de projecten in 2022 en 2023 goed onder de toenmalige conservatieve regering, maar die goedkeuringen werden in 2025 na een juridische procedure teruggedraaid.
De aankondiging maakt deel uit van een reeks maatregelen die Burnham zal presenteren. Daaronder vallen plannen om water- en energiebedrijven onder publiek beheer te brengen en een nieuw programma voor de bouw van sociale huurwoningen.
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