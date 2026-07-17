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Spaanse krant: Nederlandse journalist op spionagelijst Marokko

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 23:44
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DEN HAAG (ANP) - De Marokkaanse autoriteiten hebben met hulp van hacksoftware geprobeerd journalisten te bespioneren, onder wie een Nederlandse correspondent. Dat schrijft de Spaanse krant El Confidencial op basis van een lijst die het in handen heeft met daarop mobiele nummers die de Marokkaanse inlichtingendienst tussen 2018 en 2019 probeerde te hacken.
Volgens de Spaanse krant waren 250 Spaanse mobieltjes die doelwit waren slechts een fractie van de spionagecampagne die Marokko tot eind 2021 voerde. De Nederlandse journalist die met zijn nummer op de lijst stond, is Koen Greven. Hij was vanaf 2015 meer dan zes jaar correspondent in Spanje, Portugal en Marokko voor NRC. Tegenwoordig is hij chef Sport bij persbureau ANP.
Greven kan zich goed voorstellen dat hij op de lijst van de Marokkaanse inlichtingendienst stond. "Ik ben wel eens door de veiligheidsdienst verzocht het land te verlaten", zegt hij. Als correspondent schreef hij onder meer over de protesten over het Rifgebergte, in het noorden van Marokko. "De Marokkaanse veiligheidsdienst reist met me mee", schreef Greven zelf in een column in NRC in 2018.
Greven ziet geen aanleiding om stappen te ondernemen. Of hij daadwerkelijk gehackt is, weet hij niet. Hij heeft dat Spaanse nummer ook niet meer.
De software die Marokko gebruikte om te kunnen spioneren was volgens de Spaanse krant Pegasus, dat van Israëlische makelij is.
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