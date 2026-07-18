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Belgisch importverbod op producten uit Israëlische nederzettingen

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 juli 2026 om 12:27
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BRUSSEL (ANP/BELGA) - België komt met een importverbod op producten uit door Israël bezette gebieden. Daarmee neemt het land het voortouw, nadat de Europese Commissie vorige week er niet in slaagde een Europees importverbod in te voeren, schrijft De Standaard.
In een marathonvergadering voor het zomerreces werd het kernkabinet het eens over tal van onderwerpen. De regering van Bart De Wever was het vorig jaar al eens geworden over het importverbod als reactie op de oorlog in Gaza, maar dat werd tot dusver geblokkeerd door de partij MR. Die partij wilde eerst een akkoord sluiten over een ander politiek dossier, over werktijd. Daarover hebben de partijen nu ook een akkoord gesloten.
Er zijn nog geen details bekend over de uitwerking van het importverbod.
Afgelopen maandag besloten de EU-ministers van Buitenlandse Zaken dat een voorstel voor een importverbod voor producten uit illegale nederzettingen verder wordt uitgewerkt. Na de zomer praten de lidstaten hierover verder.
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