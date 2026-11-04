BBC: Russische groepen claimen vriezerhack, experts sceptisch

LONDEN (ANP) - Twee Russische hackgroepen beweren te hebben samengewerkt aan de reeks hacks op diepvriezers die Europese supermarkten hebben getroffen, meldt de BBC. Noname057(16) en Z-Pentest Alliance eisten de verantwoordelijkheid op via berichtenservice Telegram, maar hun berichten zijn inmiddels verwijderd. Ook worden de beweringen met de nodige scepsis ontvangen door experts.

Russische groeperingen worden niet uitgesloten, zeggen de experts tegen de Britse omroep. Maar volgens hen kunnen het ook Iraanse hackers zijn, of zelfs tieners die een grap uithalen. Uit onderzoek van het Franse cyberdefensiebedrijf Sequoia blijkt wel dat de aanval overeenkomt met activiteiten van Russische hackgroepen en de Russische overheid. Maar het onderzoek wijst ook op hackers van het Iraanse regime.

In minstens elf landen in Europa werden koelsystemen geraakt door cyberaanvallen deze week. Onder meer vriezers en koelkasten in supermarkten hadden te maken met een aanval waarbij de temperaturen opliepen.