BBC sluit contentdeal met videoplatform YouTube, meldt FT

Economie
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 10:39
anp160126085 1
LONDEN (ANP/RTR) - De BBC is van plan voor het eerst programma's te produceren voor YouTube, het videoplatform van het Amerikaanse internetconcern Google. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van bronnen. De Britse publieke omroep hoopt hiermee meer inkomsten binnen te halen nu steeds meer kijkers overstappen op streamingdiensten.
De BBC zal beginnen met het maken van programma's op maat voor YouTube, die vervolgens ook te zien zullen zijn op de BBC iPlayer- en Sounds-platforms, aldus de FT. De deal wordt mogelijk volgende week aangekondigd.
Volgens de bronnen richt de BBC zich met de deal op een jonger publiek. Ook kan de BBC via YouTube meer geld verdienen doordat de omroep reclame mag tonen wanneer deze programma's buiten het Verenigd Koninkrijk worden uitgezonden. De BBC wordt grotendeels gefinancierd door het kijk- en luistergeld dat Britse huishoudens betalen. Hierdoor blijven de programma's in eigen land, inclusief alle programma's op iPlayer, reclamevrij.
