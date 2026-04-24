ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bedrijf achter Pampers en Oral-B ziet verkoop toenemen

door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 14:30
CINCINNATI (ANP/BLOOMBERG) - Procter & Gamble heeft de verkoop afgelopen kwartaal zien toenemen. Vooral de schoonheidstak van het bedrijf achter Gillette, Head & Shoulders en Oral-B deed het beter dan in dezelfde periode een jaar geleden. Het bedrijf verwacht wel dat de grondstofkosten dit jaar flink oplopen.
De verkoop door het Amerikaanse consumentengoederenconcern steeg zowel door een toename in volume als in prijs. In het derde kwartaal van het gebroken boekjaar werd 2 procent meer verkocht en de prijs lag 1 procent hoger. Daardoor groeide de verkoop harder dan analisten hadden verwacht, volgens persbureau Bloomberg. De verkoop van de schoonheidstak nam met 7 procent toe.
Voor de rest van het jaar verwacht het bedrijf, dat ook Ariel en Pampers in het portfolio heeft, dat de kosten voor grondstoffen met 150 miljoen dollar (zo'n 128 miljoen euro) toenemen. Eerder meldde Procter & Gamble al dat het 400 miljoen dollar aan kosten verwacht als gevolg van handelstarieven.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 495501132

generated-image (1)

228492629_m

184954481_m

gandr-collage

pexels-tugbayildirim-13944023

Loading