Socialmediapersoonlijkheid Jade Kops aan kanker( 19) overleden

Jade Kops, die via Instagram openhartig vertelde over haar leven met kanker, is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt op Instagram. Ze is 19 jaar geworden.

Jade Kops (10 februari 2007 – 24 april 2026) was een Nederlandse maatschappelijk influencer, auteur en jongerenactiviste uit ’s-Gravenzande in het Westland. Ze werd landelijk bekend door haar openhartige verslag van haar ziekteproces met kinderkanker en haar onvermoeibare inzet voor lotgenoten.

Ziekte en bekendheid

Op 2 juli 2021, toen ze veertien was, kreeg Jade de diagnose rhabdomyosarcoom — een agressieve tumor die liep van haar keel tot aan haar oor. In september 2024 hoorde ze dat ze niet meer zou genezen. Ze deelde haar verhaal via het Instagramaccount @mijnlevenmetkanker_, dat uitgroeide tot bijna 300.000 volgers en haar in februari 2025 de Best Social Award voor Beste Instagrammer opleverde.

Maatschappelijke inzet

Samen met haar vader René richtte Jade Stichting Jade op, die via “uitwaaimomenten” in vakantiehuisjes in ’s-Gravenzande gezinnen met een ziek kind even ontspanning biedt; binnen een jaar werden zo al vijftig gezinnen geholpen. Met een eigen inzamelingsactie haalde ze daarnaast meer dan twee miljoen euro op voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Erkenning en boek

Op 16 oktober 2024 werd Jade benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau — als jongste Nederlander ooit — en kreeg ze thuis persoonlijk bezoek van koningin Máxima. In de week van haar achttiende verjaardag, begin 2025, verscheen haar autobiografie Voor altijd jong: Mijn leven met kanker, waarin ze haar ervaringen met ziekte, behandelingen en haar persoonlijke leven beschrijft

Jade overleed op 24 april 2026, op 19-