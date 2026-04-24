Belgische winkels mogen binnenkort langer open

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Winkels in België mogen binnenkort langer openblijven, staat in een nieuw wetsvoorstel van de regering in Brussel. Als dat wordt aangenomen, mogen winkeliers hun zaak elke dag tot 21.00 uur openhouden. Ook vervalt de verplichte wekelijkse rustdag. De ruimere openingstijden moeten winkels in staat stellen om beter te concurreren met webshops en winkeliers over de grens.

Nu moeten winkels uiterlijk 20.00 uur sluiten, alleen op vrijdagen een uur langer. Ook geldt nu nog de verplichting van wekelijkse zondagsrust. Op zondag of een andere dag van de week moeten winkels minstens 24 uur gesloten blijven.

Door de wetswijziging hebben Belgische winkeliers in de grensstreek de mogelijkheid om hun openingstijden meer aan te laten sluiten op die van Franse of Nederlandse concurrenten. Zij kunnen hun zaak tot 22.00 uur openhouden. De Belgische minister voor de Middenstand en Zelfstandigen, Eléonore Simonet, stelt dat de huidige openingstijden ook voor een concurrentienadeel met onlinewinkels zorgen.